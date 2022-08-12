قرض وزارة الأوقاف.. شروط وطريقة الحصول عليه والأقساط المستحقة

شهدت الساعات القليلة الماضية، عمليات بحث مكثفة عن شروط وكيفية الحصول على قرض وزارة الأوقاف، التي أعلنت عنه منذ أيام قليلة، ويستفيد منه العاملون بالأوقاف وغيرهم.

وتستعرض «الوطن»، كيفية الحصول على قرض وزارة الأوقاف الحسن، وما هي الشروط الواجب توافرها لمن يريد التقدم للحصول عليه، في إطار ما تقدمه من خدمات.

قرض وزارة الأوقاف.. 15 ألف جنيه

وأعلنت «الأوقاف»، عن إمكانية الحصول على قرض وزارة الأوقاف، بمبلغ 15 ألف جنيه يتم سدادها على فترة كبيرة تتخطى الـ4 سنوات ويستفيد العاملون بالوزارة والجهات التابعة لها، والجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، من القرض الحسن.

شروط قرض وزارة الأوقاف للعاملين بالجهات التابعة لها

وجاءت شروط قرض وزارة الأوقاف كالتلاي:

- الحصول على 15 ألف بحد أقصى، لكل من أمضى 5 سنوات فأكثر في الخدمة، مع ضرورة ألا يجمع بين قرض الأوقاف وأي قرض آخر في مصر.

- يجب أن تكون المدة المتبقية في خدمة المتقدم من وزارة الأوقاف للحصول على القرض منذ تاريخ الإعلان أكثر من 3 سنوات.

- يتم خصم المبلغ بواقع 300 جنيه شهريًّا، على 50 شهرًا، ويكون عدد أشهر الخصم حسب مبلغ القرض الحسن.

- لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

كيفية الحصول على قرض وزارة الأوقاف

ويمكن للراغبين في الحصول على الحصول على قرض وزارة الأوقاف، استيفاء النموذج الذي حددته الوزارة على الإنترنت، من هــنـــا.

شروط قرض وزارة الأوقاف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

وحول شروط قرض وزارة الأوقاف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، فقد أعلنت أنه 10 آلاف جنيه وتخصم بواقع 300 جنيه شهريًّا وجاءت كالتالي:

- ألا تقل المدة المتبقية في خدمة المتقدم للحصول على القرض عن 3 سنوات عند نشر هذا الإعلان.

- التشديد على أهمية ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض آخر في مصر.

- لا يجوز تجديد طلب الحصول على القرض إلا بعد سداد القرض السابق .

- كتابة إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.

وأكدت الوزارة، أنه سيجرى توفير 50 مليون جنيه سنويا لدعم القرض الحسن.