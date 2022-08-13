«الوفد»: التعديل الوزاري الجديد يهدف إلى الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التضخم

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن التعديل الوزاري الجديد الذي أقره مجلس النواب اليوم، راعى الكفاءة في من تم اختيارهم: «مينفعش أتكلم عن أي وزير سابق أو حالي، جميعهم أكفاء وتم اختيارهم بمعايير جيدة».

يمامة: مينفعش يكون نظام التعليم متعلق برؤية وزير واحد

وأضاف «يمامة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن التعديلات الوزارية شملت وزراء المجموعة الاقتصادية، وتم فيها تعديل وزير التجارة والصناعة، أما بالنسبة لوزارة التربية والتعليم تم تغييره بآخر كفء: «التعليم مسألة قومية، ومينفعش أن يكون نظام التعليم متعلق برؤية وزير واحد».

وتابع: «الهدف من التعديل الوزاري الجديد هو الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التضخم».

التعديل الوزاري الجديد يحظى بإشادات كبرى

وقال اللواء طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب حماة وطن، إن التغير الوزاري الأخير الذي أقره مجلس النواب في جلسته الطارئة اليوم حظى بإشادات كبرى من الحزب وجموع الشعب المصري، حيث إن التغيير الذي حدث مؤخرا عكس اهتمام القيادة السياسية بالوزارات الخدمية التي تهم المواطن.

تطوير ملف الصحة

وأضاف «نصير»، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أن التعديل الوزاري شمل وزارات انتظر المواطنون تغييرها منذ فترة كالصحة، حيث إن الفترة التي تولي فيها الدكتور خالد عبدالغفار مسؤولية القائم بأعمال وزارة الصحة ساعد في حل الكثير من الأزمات: «ملف الصحة محتاجين فيه تطويره المزيد والمزيد».

واستطرد: «اختيار الدكتور رضا حجازي لوزارة التربية والتعليم صائب، لأنه من الناس التي تستحق تلك الوزارة، وفي يده ملف التعليم منذ أن كان موظفا صغيرا في الوزارة، وبشهادة كل المصريين هذا الرجل يستحق أن يتولى هذا الملف، وله خبرة كبرى يستطيع من خلالها تعظيم التعليم الأساسي وتطويره».