رئيس «صوت مصر» يشيد باختيار وزير التعليم الجديد: متخصص في مناهج وطرق التدريس

أشاد الدكتور نصر سليمان رئيس حزب «صوت مصر»، بتولي الدكتور رضا حجازي حقيبة وزارة التربية والتعليم في التعديل الوزاري الجديد، خاصة أنه متخصص في مناهج وطرق التدريس ونأمل فيه الخير.

التربية والتعليم ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة

وأوضح «سليمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحوار الوطني» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن التعديل الوزاري جاء في الوقت المناسب فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم، موضحا أن الوزارة ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة سترضي الجميع، خاصة أن ملف التعليم من الملفات الشائكة التي تعتبر حملا كبيرا على من يتولى ملف الوزارة.

عبء ثقيل ينتظر وزارة الصحة

وأشار الدكتور نصر سليمان، إلى أن وزارة التربية والتعليم من أهم الوزارات التي تمس المواطن بشكل مباشر، لافتا إلى أن وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار، تواجه عبئا كبيرا في الفترة المقبلة، ومطلوب منه أداء مميزا في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس حزب صوت مصر، أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمواطن المصري وإجراء أي تعديلات من شأنها توفير مستقبل أفضل له وخدمات بجودة عالية.