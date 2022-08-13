النائب عمرو درويش: نتمنى التوفيق للوزراء الجدد برؤية مختلفة شاملة

وجه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية للوزراء السابقين الذين أدوا واجبهم ليتولوا مكانهم وزراء جدد في 13 حقيبة وزارية مختلفة، «بشكرهم وبقولهم أنتوا مريتوا بظروف شديدة الصعوبة، ولكم التحية، ونتمنى رؤية تغير كبير في ملفات عديدة من الوزراء الجدد».

ملفات وقضايا مهمة

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التغيير الوزاري الأخير كان ضروريا، حيث أن هناك عددا من الوزارات كان ولابد من إجراء تعديلات وزارية في حقائبها المختلفة، «جميعها وزارات شملت ملفات مهمة، وتمس المواطن المصري».

مصر دولة مؤسسات

واستطرد: «ننتظر أداء الوزراء، وإحنا متعشمين فيهم خير، والجميع ممن ذكرت أسماءهم في التعديل الوزاري لهم باع في الملفات المتعلقة بوزارتهم، ونتعشم في رؤية حركة سريعة لهم في وزاراتهم المختلفة».

وأوضح أن مصر دولة مؤسسات، وهي القاعدة الأولى التي جرى وضعها منذ ثورة 30 يونيو 2013، حيث أن جميع الوزارات تعمل بطريقة واحده، وهي دفع عجلة التنمية للأمام، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في الانطلاق دوما بمصر إلى الأمام.

وتابع: «البرلمان هيكون عين على الوزراء، ويساعدهم في دفعهم وبقوة للأمام، ويجب أن ينعكس ذلك الدعم على المواطن، حتى يرى تحرك في مختلف الملفات الوزارية المختلفة».