أحمد كريمة: سيدنا لقمان مصري من النوبة.. والنبي إدريس كان صعيديا

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، عن أن هناك عددًا من الأنبياء والصالحين الذين أخبر بهم الله عز وجل في كتابه العزيز «القرآن الكريم» مصريون، إذ ذكر أن سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام، كان مصريًا، من أهالي النوبة، وذلك على هامش شرحه لوصية سيدنا لقمان لابنه، التي لخصت رقي التربية، والآداب التي يجب على الوالد تعليمها لولده، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له، منذ قليل.

إدريس عليه السلام أول نبي يأتي بعد سيدنا آدم

وأضاف «كريمة»، أنه من وصية سيدنا لقمان لأبنه «وَإذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ»، موضحًا أن سيدنا إدريس عليه السلام، هو أول نبي يأتي بعد سيدنا آدم، كان معروفا عند أهل الكتاب من المسيحية واليهود باسم «أخنوخ» وكان مصريًا من الصعيد، وهو أول من خط بالقلم، وأول من حاك الثياب وتعلم علم الفلك.

نفقة الرجل على زوجته لها جهات 4

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم عدم علاج المرأة على نفقة زوجها استنادًا لرأي العلماء بعدم علاج الرجل لزوجته المريضة، إذ ذكر أن النص الشرعي يقول «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، والرسول عليه السلام قال «ما أكرمَ النِّساءَ إلَّا كريمٌ ولا أهانَهنَّ إلا لئيمٌ»، مؤكدًا أن نفقة الرجل على زوجته لها جهات 4 وهي الغذاء والدواء والمسكن والكساء، لكن هناك خلط بين الاستدلال والاستشهاد، فعلاج الزوجة المريضة واجب على الزوج باستثناء عمليات التجميل، وحال كانت عمليات التجميل لمعالجة التشوهات فتكون واجبة على الزوج.