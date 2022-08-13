أستاذ علوم سياسية: التعديل الوزاري يهتم باحتياجات المواطن اليومية

قالت نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية، إن العالم يمر بمرحلة مهمة جدا في هذا التوقيت، إذ أنّ هناك تحديات كبيرة وأزمات تعتصر العالم كله، وهو ما يتطلب رؤى غير تقليدية للتعامل معها، كونها تحديات غير مسبوقة.

تطوير مستوى الأداء والخدمات

وأضافت الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد عبر شاشة اكسترا نيوز: "هناك بُعدان مهمان للتغير الوزاري الأول طرح رؤى غير تقليدية في التعامل مع ملفات شديدة الأهمية والخصوصية، والثاني تطوير مستوى الأداء والخدمات التي يحتاجها المواطن المصري، إذ أنّ كل الملفات والوزارات التي تم التغيير فيها تمس المواطن بشكل مباشر».

وتابعت أستاذ العلوم السياسية: «التغيير فيه قدر من الاهتمام والاولوية لاحتياجات المواطن اليومية، وأول شيء في تقييم الوزراء هو مدى إدراك المسؤول للمشكلات التي تواجه الدولة والمواطن، ثم تصور للتعامل مع هذه التحديات، بحيث يتم تقليل الخسائر وتعظيم المكاسب، وهو ما سيؤدي إلى حالة رضا من المواطن».

طرح رؤى غير تقليدية

وأكدت،على ضرورة طرح رؤى غير تقليدية وطريقة مختلفة للتعامل مع الأزمات والتحديات الراهنة، إذ أن الحكومة بمفردها لن تكون قادرة على حل هذه المشكلات، كما أن المواطن يحتاج إلى إطار عام يتحرك من خلاله، وهو ما تتيحه الحكومة، ومن ثم، فإن التعاون شيء رئيسي وأساسي، لمواجهة كل التحديات، كما يجب أن يتعاون كل شعوب وحكومات العالم، وإلا لن يخرج العالم من مجموعة الأزمات التي تواجهه.