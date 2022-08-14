خلافات الجيرة وراء طعن «خمسيني» على يد شاب بسوهاج

جروح طعنية وقطعية متفرقة بالصدر والظهر واليد اليسرى في جسد المسن بعدما تلقى عدة طعنات على يد المتهم الشاب الثلاثيني داخل إحدى شوارع مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

طعنه أمام المارة

صرخات النساء دوت المكان وهرول الرجال لسرعة إغاثة الضحية الملقى أرضاً غارقاً في دمائه بعدما تلقى عدة طعنات أمام المارة والجيران على يد جاره المتهم الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، مرت دقائق حتى وصلت سيارة الإسعاف لنقل المصاب لأقرب مستشفى لتداركه بالعلاج اللازم وإسعافه.

بلاغ بالواقعة

وكان قسم شرطة مركز البلينا تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد بطعن مسن يبلغ من العمر 50 سنة على يد جاره في دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وبالإنتقال تبين صحة البلاغ.

خلافات الجيرة وراء ارتكاب الواقعة

وبعمل التحريات الأولية التي اجرتها الاجهزة الأمنية تبين أن خلافات الجيرة كانت وراء ارتكاب الواقعة وأن المتهم عقد العزم على الانتقام من الضحية بطعنه فالتقط سكيناً ثم سدد له طعنات متفرقة في جسده ما إدى لإصابته بإصابات خطيرة نقل على أثرها للمستشفى وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط المتهم ومواجهته بالتهمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم وباستهدافه نجح رجال المباحث في القاء القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينه وبين المجني عليه وتم اقتياده لقسم شرطة مركز الدائرة.

النيابة استمعت لاعترافات المتهم

وعرض المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة والتي استمعت لإعترافات المتهم التفصيلية في الواقعة وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية التفصيلية والتكميلية كما استعجلت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه والذي ذكر الإصابات المقدمة.

التحفظ على الكاميرات وتحليل مخدرات

وطلبت جهة التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مكان الواقعة والتي رصدت ما حدث تمهيداً لتفريغها، كما أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي لعمل تحليل مخدرات للتأكد مما إذا كان متعاطي للمواد المخدرة من عدمه.