طعن مسن بسلاح أبيض في سوهاج

مشاجرة بين جارين بالأرض الزراعية بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج ، لخلاف حول تحديد الحد الفاصل بين الأرض أدت إلى قيام أحدهما بطعن الأخر بسلاح أبيض "مطواة " لينقل على أثر ذلك لمستشفى سوهاج الجامعى لإسعافة .

الإخطار الأمنى وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن بمحافظة سوهاج والعميد على العمارى رئيس المباحث الجنائية بمحافظة سوهاج إخطارا من مستشفى سوهاج الجاعى يفيد بوصول المدعو " الديب ع م " 50 عاما عامل ويقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج إلى مستشفي سوهاج الجامعي مصاباً " بجرح طعني أسفل الإبط الأيسر " وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة .

إتهام جارة بطعنه

وبسؤال المجنى عليه أفاد باتهام المدعو "محمد س ه ع " 23 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية بمركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته .

حد الأرض الزراعية السبب

وذلك بسبب خلافات علي فاصل حد بأرضهما الزراعية بدائرة مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج وقد تم ضبط المتهم والآداه المستخدمة " مطواه " وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب حيث توجد خلافات بين الطرفين منذ عة شهور على تقسيم الأرض الزراعية الخاصة بكلا منهما لتجاورهما بالارض ورغبة كلا منهما بوضع الحد الفاصل بين الأرض وفقا لرأية مما أدى لنشوب مشاداة بينهما تطورت لتشابك بالأيدى طعن على أثره الشاب جارة المسن.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة