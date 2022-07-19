سدد له عدة طعنات في الصدر.. تفاصيل مقتل «عمر» على يد صديقه بالمرج

جثة لشاب على الأرض بها طعنة في منطقة الرقبة بإحدى شوارع منطقة المرج ما جعل الوضع يصبح متوترا بسبب الكر والفر ومشاهد الصراخ والاستغاثات المتعاقبة كل منهم يحاول إنقاذ الشاب أملا في أن تكتب له النجاة ولكن فشلت جميع تلك المحاولات ولقى مصرعه على الفور وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فشل جميع المحاولات لإصلاح الأمور

مشاجرة بين الصديقين بعدما تبادل كلاً منهما الألفاظ النابية والعبارات المسيئة داخل إحدى الشوارع بمنطقة المرج، حيث تدخل الأهالي لمحاولة فض تلك المشاجرة قبل وقوعها حتى لا يتحول الأمر إلى جريمة بشعة لا ينفع بعدها الندم، ولكن لم تنجح محاولات الجميع في فض المشادة الكلامية ليصبح تشاجر وتشابك بالأيدي أخرج المتهم سلاح أبيض «مطواه» من ملابسه ثم سدد عدة طعنات للمجني عليه في لمح البصر بمنطقة الصدر فتحول الأمر من مشاجرة بين صديقين إلى قاتل ومجني عليه ثم لاذ المتهم بالفرار.

بلاغ يكشف الواقعة

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بطعن شاب على يد صديقه وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وبعمل التحريات الأولية، تبين وجود جثة المجني عليه ويدعى عمر يبلغ من العمر 24 سنة، وبسؤال شهود العيان الذين تصادف تواجدهم بالتزامن من وقوع الجريمة شهدوا بأن المتهم كان يتشاجر مع صديقه ثم احتدم الخلاف فطعنه بمطواة في الصدر كانت بين طيات ملابسه، وبتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان والتي رصدت الواقعة بشكل تفصيلي تأكد صحة شهاد الشهود .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

النيابة تأمر بتشريح الجثة

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة كما صرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وكلفت جهة التحقيق الأجهزة الأمنية بسرعة تحرياتها النهائية لكشف ملابسات الواقعة كاملة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.