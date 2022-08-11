رئيس التحرير

أحمد الخطيب

البنك المركزي: النفط الرابح الأكبر خلال النصف الأول من العام الحالي

كتب:

مارينا رؤوف
04:43 م | الخميس 11 أغسطس 2022
البنك المركزي

البنك المركزي

قال البنك المركزي المصري، إن النفط هو الرابح الأكبر خلال النصف الأول من العام الحالي، والذي ارتفع بنسبة 75.44% على خلفية الحظر المفروض على النفط الروسي في أعقاب اندلاع الحرب في فبراير.

وأدى اقتران اختناقات سلاسل التوريد مع ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم أزمة التضخم عالميا، ما أدى إلى دخول البنوك المركزية في سباق لرفع أسعار الفائدة، واستفاد الدولار من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، حيث زاد الطلب على العملة الآمنة، وهو الأمر الذي أثر من ناحية أخرى على معظم العملات عالية المخاطر الأخرى.

الأسهم الأمريكية تشهد أسوأ أداء نصف سنوي

وأضاف المركزي، في تقرير له، أن الأسهم الأمريكية شهدت أسوأ أداء نصف سنوي لها منذ عام 1970 على الأقل بعد الدخول في مرحلة السوق الهابطة، ما أدى إلى خسارة المكاسب المرتفعة التي حققتها في عام 2021، كما سجلت الأسهم الأوروبية خسائر كبيرة، حيث تأثرت الاقتصادات الأوروبية بشكل مباشر بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، نظرًا لأن روسيا توقفت عن إمدادهم بالغاز والسلع الأساسية الأخرى.

التضخم ليس مجرد ظاهرة عابرة

ولفت إلى أن معركة الاحتياطي الفيدرالي اشتدت ضد ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث ثبت أن التضخم ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو مصدر تهديد.

وتصاعدت قرارات رفع أسعار الفائدة، وكذلك توقعات الأسواق بالقيام برفعها بشكل سريع إلى جانب صعود أرقام التضخم، ما أدى إلى الضغط على سندات الخزانة، وخاصة ذات الآجال القصيرة الأجل الأكثر تأثرًا بسعر الفائدة.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف منع التضخم سندات الخزانة الآمنة من تحقيق مكاسب في وقت مليء بالتوترات العالمية وزيادة حالة عدم اليقين.

اقرأ المزيد:

البنك المركزي يحدد مصير أسعار الفائدة الجديدة الخميس المقبل

البنك المركزي: نسعى لدعم البنية التحتية للمدفوعات والتحول لمجتمع لا نقدي

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بإجمالي 23 مليار جنيه.. الأحد المقبل

البنك المركزي المصري يكشف سر تراجع الدولار الأمريكي على مدار 7 أيام

البنك المركزي: 29.1 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2021-2022
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.