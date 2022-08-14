«الكهرباء»: خفض التكييف درجة واحدة يوفر 3% من الفاتورة

قالت الدكتورة كاميليا يوسف، استشاري ترشيد الطاقة بوزارة الكهرباء، إن فصل الصيف يشهد تزايدا في فاتورة استهلاك الكهرباء، لافتة إلى أنه يمكن التوفير في فصل الصيف من خلال اتباع الإرشادات في ترشيد الاستهلاك للكهرباء.

محطات الطاقة الشمسية مهمة في حياتنا اليومية

وأوضحت «يوسف» في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس لبرنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» أن محطات الطاقة الشمسية مهمة في حياتنا اليومية ولا بد من التوعية بها ونشرها بين الناس، لأنها توفر مبالغ مالية كبيرة، ويجب تطبيق تعليمات ترشيد الاستهلاك داخل الوحدة السكنية من خلال التعامل الصحيح مع أجهزة التكييف الصحيح وتثبيته على درجة حرارة لا تقل عن 25 درجة مئوية، وكل خفض في درجة حرارة واحدة يوفر 3% من فاتورة الكهرباء.

مراعاة صيانة أجهزة التكيف

وأشارت الدكتورة كاميليا يوسف، إلى أنه لا بد من مراعاة صيانة أجهزة التكيف خاصة أن الإصلاحات المهملة تؤدي لاستهلاك مزيدا من الطاقة، ولا بد من توفير مظلة لجهاز التكيف الخارجي لحمايته من الشمس وتوفير درجة حرارة مناسبة للعمل من خلالها.

غسالات الأطباق والملابس

وأكدت الدكتورة كاميليا يوسف، استشاري ترشيد الطاقة بوزارة الكهرباء، أن غسالات الأطباق والملابس من أكبر مستهلكات الكهرباء، وخاصة استخدام سخان الغسالة، ويجب أن نكتفي بدرجة حرارة 50 لمياه الغسالة في الغسيل الأبيض، وعن غسالة الأطباق يجب أن نفصل الغسالة في مرحلة التجفيف ونترك الأطباق تجفف في الهواء العادي.