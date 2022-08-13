القاهرة: فصل الكهرباء عن المباني الحكومية تماماً عقب انتهاء العمل

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعاً موسعاً بحضور الدكتور مهران عبداللطيف، مدير مكتب نائب المحافظ، ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، وشرطة المرافق، لمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حرص المنطقة الجنوبية على المتابعة المستمرة لكافة القرارات التي تم إدراجها في جدول أعمال الاجتماع المنعقد بمقر المنطقة الجنوبية لتفعيلها، حيث ناقشت خطة الدولة لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، لاستغلال الغاز وتصديره لتوفير النقد الأجنبي في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولاسيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم، وذلك في ضوء بدء تنفيذ خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء، لتحقيق مستهدفات الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية.

تعليمات لرؤساء الأحياء

وأضافت نائب المحافظ انه في إطار تنفيذ هذه الخطة تم اتخاذ عدة إجراءات تنفيذية تم التنبيه على قيادات الأحياء بضرورة تفعيل إجراءاتها منها الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، وعدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج كل في نطاقه وتوحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة "ليد" ، بجانب تخفيض إضاءة الشوارع بحيث لا تؤثر على امن وسلامة المواطنين مع اتخاذ الإجراءات الوقائية بالتوعية بأهمية ترشيد الكهرباء من أجل إحداث التكامل مع خطة الحكومة، سعيا لتحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن في ظل التشديد على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة التوجيهات .

مواعيد غلق المحلات

وشددت نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حسم، والخاصة بالتطبيق الواضح والقوي للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات، بحيث تغلق المحلات في الساعة 11 مساء باستثناء ايام الخميس و الجمعة والإجازات الرسمية ، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق اخر تناول الاجتماع انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية إعتباراً من اليوم السبت حتى 27 أكتوبر المقبل وذلك على ثلاث مراحل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى .

إزالة التعديات

وأكدت على ضرورة التنسيق التام مع جهات الولاية والاجهزة الشرطية وقوات انفاذ القانون قبل واثناء بدء الحملات لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الرى.

كما وجهت رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة وعلى مدار اليوم وتقديم تقارير بصورة دورية حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن .

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد الى جانب الاهتمام بملف المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

ووجهت بضرورة إعداد جدول زمنى لازالة التعديات وعمل حصر لحالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية ووجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الازالات الحالية مع اجتماعات دورية لمتابعة نسب الانجاز لنهو الاعمال.