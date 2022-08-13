وزير الكهرباء بعد تجديد الثقة به: دعم القيادة السياسية وراء نجاحنا في تأمين الطاقة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن دعم القيادة السياسية وراء نجاح قطاع الكهرباء في تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية وتوفير الطاقة للسوق المحلية خلال الفترة الماضية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الموحدة لتصبح قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين من الطاقة في جميع محافظات الجمهورية.

تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية

وأشار محمد شاكر لـ«الوطن» في أول تصريح له عقب تجديد الثقة به وزيرا للكهرباء إلى أن القطاع استطاع على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تضمنت الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة كان أهمها القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

تطويرعدد من القرى ضمن مبادرة حياة كريمة

ولفت وزير الكهرباء إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالتعاون مع عدد من الوزارت المعنية؛ ومنها الكهرباء لتطوير عدد من القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجا من خلال تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من المرافق المختلفة.

زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة

وقال وزير الكهرباء، إن القطاع وضع خطة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بمصر إلى 42% بحلول عام 2035، إضافة إلى تنفيذ خطة طموحة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى 10 آلاف ميجاوات في 2023، لافتا إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير.