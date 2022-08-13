7 نصائح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لترشيد الاستهلاك بالمصالح الحكومية

بدأت الأجهزة والمصالح الحكومية في تنفيذ الإجراءات العاجلة التي اتخذها مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء المنشآت العامة والمدارس والمساجد ومراكز الشباب إضافة إلى مراجعة مستوى الإنارة فى الشوارع الرئيسية والعمل على خفضها بما يتناسب مع خطة ترشيد الكهرباء.

ترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية

وأطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حملة لترشيد استهلاك الكهرباء تحت اسم «رشد ووف بهدف تقديم نصائح مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء بشكل يومي.

نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 7 نصائح يجب أن يقوم باتباعها العاملون بالمصالح والقطاعات الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة، وهي كالتالي:

** النصيحة الأولى: استبدل اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.

** النصيحة الثانية: إغلاق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف سواء بارد أو ساخن.

** النصيحة الثالثة: إعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.

** النصيحة الرابعة: إطفاء إضاءة الغرف عند الخروج.

** النصيحة الخامسة: استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إذا أمكن.

** النصيحة السادسة: عند مغادرة المكتب من خلال القيام بفصل الأجهزة مثل الكمبيوتر والطابعات وماكينات التصوير وغيرها من الأجهزة الأخرى.

** النصيحة السابعة: فصل الإنارة والتكييف والأحمال الأخرى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء بالقطاع الحكومي

وطالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الصفحة الرسمية الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي بالقيام بتوزيع وحدات الإنارة على أكثر من مفتاح وبصفة خاصة فى الممرات الطويلة والمكاتب الكبيرة لافتة إلى أنه يمكن خفض تكلفة الإضاءة فى حدود 15% عن طريق «الإكثار من استخدام الضوء الطبيعي نهاراً - إطفاء الإنارة فى الأماكن غير المشغولة - الاحتفاظ بمعدات الإضاءة نظيفة - استبدال اللمبات العادية بلمبات الفلورسنت أو اللمبات الموفرة للطاقة - استبدال الكابـح المغناطيسي الترانس المغناطيسي للمبات الفلـورسنت بكابـح إلكتروني لأنه يـوفـر 20-30% من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالكابح المغناطيسي».