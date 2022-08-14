الإعلان عن مصروفات جامعة بني سويف الأهلية اليوم.. 11 كلية

ينتظر عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، خاصة من أبناء محافظة بني سويف، إعلان جامعة بني سويف الأهلية، عن مصروفات العام الدراسي الأول لها، وكذلك تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة التي تضم 11 كلية في مرحلتها الأولى وتستوعب 15 برنامجا.

جاهزية جامعة بني سويف الأهلية لاستقبال الطلاب الجدد

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن جاهزية الجامعة الأهلية لبدء العام الدراسي الجديد داخل 11 كلية مختلفة تضم 15 برنامجا دراسيا في عدة تخصصات علمية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن الإعلان عن المصروفات الدراسية بكليات الجامعة سيتم الإعلان عنها اليوم الأحد.

برامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية

وتضم جامعة بني سويف الأهلية التي أنشئت على 42 فدان شرق النيل، 15 برنامجا داخل 11 كلية تبدأ بها الجامعة الدراسة العام الحالي، وهي كلية الطب والجراحة وتضم برنامج الطب والجراحة، وتقدم كلية طب الفم والأسنان وتضم برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعي وتضم برنامج العلاج الطبيعي، وكلية الهندسة وتضم برامج الطاقة الجديدة والمُستدامة، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وتضم برامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وهندسة الأمن السيبراني، والمعلوماتية الطبية، وكلية العلوم وتقدم برنامج علوم المواد وتكنولوجيا النانو، وكلية الإعلام وتقدم برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائى، وكلية التجارة وتضم برنامج نظم ومعلومات الأعمال، وكلية الآداب وتضم برامج علم النفس الإكلينيكي، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات، و كلية التمريض وتضم رنامج التمريض، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وتضم رنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة.