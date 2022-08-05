تعرف على جامعة بني سويف الأهلية.. تضم 11 كلية بها 15 برنامجًا

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن جاهزية الجامعة الأهلية لبدء العام الدراسي الجديد داخل 11 كلية مختلفة تضم 15 برنامجا دراسيا في عدة تخصصات علمية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل، حيث تم إنشاء الجامعة على مساحة 42 فدانا بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه في مرحلتها الأولى.

الجامعات الأهلية تنفذ وفقًا للنظم الذكية

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن الجامعة الأهلية يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، حيث تضم عددًا من المباني الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية، ومباني المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية.

برامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية

وتضم جامعة بني سويف الأهلية 15 برنامجا داخل 11 كلية تبدأ بها الجامعة الدراسة، وهي: كلية الطب والجراحة وتضم برنامج الطب والجراحة، وتقدم كلية طب الفم والأسنان وتضم برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، و كلية العلاج الطبيعي وتضم برنامج العلاج الطبيعي، وكلية الهندسة وتضم برامج الطاقة الجديدة والمُستدامة، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وتضم برامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وهندسة الأمن السيبراني، والمعلوماتية الطبية، وكلية العلوم وتقدم برنامج علوم المواد وتكنولوجيا النانو، وكلية الإعلام وتقدم برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائى، وكلية التجارة وتضم برنامج نظم ومعلومات الأعمال، وكلية الآداب وتضم برامج علم النفس الإكلينيكي، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات، و كلية التمريض وتضم رنامج التمريض، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وتضم رنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة.