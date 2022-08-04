«منصور حسن»: نقدم 15 برنامجا دراسيا في جامعة بني سويف الأهلية

كشف الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تفاصيل الدراسة بالجامعة الأهلية، موضحًا أن الجامعة تشمل 15 برنامجًا دراسيًا في مختلف التخصصات العلمية التي تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال التدريب المستمر.

وأضاف «حسن» لـ«الوطن»، أن الجامعة كثفت من استعداداتها لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحًا أن الجامعة بمصروفات لا تبغي الربح، وبها برامج بينية متفردة.

ونوه الدكتور منصور حسن، إلى أن تنسيق الجامعة تابع للتنسيق الحكومي وهي تابعة للجامعة الحكومية، مؤكداً الدراسة بالجامعة تعتمد على نظام الساعات المعتمدة.

برامج جامعة بني سويف الأهلية

وعن تفاصيل البرامج أكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة بها كلية الطب والجراحة التي تشمل برنامج الطب والجراحة وكلية الفم والأسنان تقدم برنامج طب وجراحة الفم والأسنان وتقدم كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي برامج الذكاء الإصطناعي، وعلوم البيانات، وهندسة الأمن السيبراني والمعلوماتية الطبية.

كما تشمل جامعة بني سويف الأهلية كلية العلوم وبها برنامج علوم المواد والتكنولوجيا والسينمائي وكلية الإعلام بها برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائي وكلية التجارة تقدم برنامج نظم ومعلومات الأعمال وكلية العلاج الطبيعي تقدم برنامج العلاج الطبيعي.

وتقدم كلية الهندسة برنامجي الطاقة الجديدة والمستدامة والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، وتقدم كلية الآداب برنامجي علم النفس الإكلينيكي والمساحة والخرائط، ونظم المعلومات وكلية التمريض تقدم برنامج التمريض، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تقدم برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة.

12 جامعة أهلية جديدة

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن بدء الدراسة بـ 12 جامعة أهلية جديدة، في أكتوبر المقبل، بتكلفة بلغت 39 مليار جنيه في مرحلتها الأولى، موضحة أنها تطرح برامج دراسية جديدة تحاكي احتياجات سوق العمل وتم تجهيزها بمواصفات جامعات الجيل الرابع بعد عام واحد فقط من صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.