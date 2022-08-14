سامي عبد الراضي: مسلسل الاختيار أوضح حقيقة ما حدث في فض اعتصام رابعة

قال سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن، إن مصر تعرضت لموجة من الإرهاب على يد جماعة الإخوان الإرهابية، واستمر صدى هذه الموجة حوالي 5 أو 6 سنوات حتى استطاعت أجهزة الدول أن تستعيد عافيتها وقوتها وتُخلص مصر من الإرهاب، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لجأت للفض السلمي في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وكانت اللغة المخاطب بها المعتصمين في ميدان رابعة العدوية والنهضة واضحة، وأصدر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية آنذاك 3 بيانات صوتية يوم 1 أغسطس و3 أغسطس والأخير كان يوم 14 أغسطس، ودخلت القوات ميدان رابعة وفُتح ممر آمن لخروج المعتصمين.

«الاختيار» أوضح للمصريين ما حدث في فض اعتصام رابعة

وأشار «عبدالراضي»، خلال حديثه مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» إلى أن مسلسل الاختيار أعطى للمصريين جرعة معقولة مما حدث بفض اعتصام رابعة وكيفية التعامل بإنسانية مع المعتصمين، والدليل على ذلك أن أول ضحية سقط كان ضابط من العمليات الخاصة بالأمن المركزي، فاليوم الذي تم فيه الفض كان يوما فاصلا في تاريخ مصر.

مباراة الأهلي والمقاصة مهمة للفريقين

وشرح مدير تحرير جريدة الوطن، أن مباراة الأهلي اليوم أمام نادي مصر المقاصة في منافسات كأس مصر هي مباراة مهمة للفريقين، موضحا أنها تهم النادي الأهلي لتعويض فقدانه للبطولات هذا العام من دوري وكأس وبطولة دوري أبطال أفريقيا، والأهلي اليوم أمام تحدي لتكملة مشواره بالكأس، خصوصا أن النادي الأهلي لم يعتد الجمهور منه على فقدان جميع البطولات بالموسم، فالأهلي اليوم أمام تحد كبير.

مدرب نادي الزمالك فيرايرا استلم الفريق وهو متعثر

وأوضح مدير تحرير جريدة الوطن، أن مدرب نادي الزمالك فيرايرا استلم الفريق وهو متعثر، ولكنه أعاد للفريق بريقه وحسم بطولة الدوري العام بنسبة كبيرة، وتوج ببطولة كأس مصر، وهو أمام تحدي عظيم بمنافسات كأس مصر هذا العام، فما يجري من تحسن لنادي الزمالك هو بمصلحة الكرة المصرية.