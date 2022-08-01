أشرف زكي: مسلسل الاختيار خارج التقييم بمهرجان القاهرة للدراما

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على حضور المؤتمر الصحفي المقام حاليًا، للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

أشرف زكي: مسلسل الاختيار خارج التقييم

وقال أشرف زكي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن مسلسل «الاختيار» بأجزائه الثلاثة سيتم تكريمه خارج التقييم، مضيفًا أن المهرجان سيكون مختلفًا عن بقية المهرجانات باستحداث جائزتين هما «أحسن أسطى» و«أحسن مخرج منفذ».

يحيي الفخراني: سنسعى ليكون المهرجان منصة للعالم

وقال يحيي الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، إنهم بدأوا بالأعمال المصرية؛ لأن مصر منبر الدراما في الوطن العربي، وأنه في السنوات المقبلة يسعى أن يكون المهرجان منصة للعالم ويكون هناك أعمالًا عالمية في الدورات المقبلة.

لجنة التحكيم

يذكر أن المخرجة إنعام محمد علي تترأس لجنة التحكيم، ويشارك أحمد السقا كعضو في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، الذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية، وتشاهد اللجنة مسلسلات رمضان من أجل اختيار، أحسن مسلسل أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأحسن مؤلف، وأحسن إخراج، وأحسن صورة أحسن موسيقي وتتر.