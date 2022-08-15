اختبار الـ«آي كيو» أهم شروط الالتحاق بقسم اللغة الصينية بآداب الإسكندرية

أعلنت كلية الآداب جامعة الإسكندرية، عبر موقعها الإلكتروني شروط الالتحاق ببرامج الكلية لعام 2022 ومن ضمنهم قسم اللغة الصينية وآدابها، ويتم قبول المتقدمين لهذا القسم بناءً علي شرطين، حيث يتم البحث من خريجي الثانوية العامة 2022.

شروط الالتحاق بقسم اللغة الصينية وآدابها

أكد موقع كلية الآداب جامعة الإسكندرية عدة شروط للتقدم بطلب للالتحاق بقسم اللغة الصينية وآدابها، والتي تتضمن:

- اختبار إلكتروني في اللغة العربية واختبار إلكتروني آخر في الذكاء ( الـIQ).

- درجة مادة اللغة الأجنبية الأولي في شهادة الثانوية العامة.

ويُقبل الطالب المتقدم بطلب للالتحاق لقسم اللغة الصينية وآدابها وفقا لأعلي مجموع في شهادة الثانوية العامة، وأيضا لأعلي درجة في مادة اللغة الأجنبية الأولي، واجتياز امتحان القبول الخاص بقسم اللغة الصينية وآدابها.

رسالة القسم ورؤيته

في ظل التغيرات السريعة التي تطرأ على كل من المناهج التربوية والتعليمية، والتقدم المذهل المستمر للتقنية، يلاحظ قسم اللغة الصينية كل تلك التغيرات، ولذلك تأتي رسالة القسم وهدفه مع رؤيته، حيث يُقدم القسم برنامجاً صُمم خصيصاً لإعداد خريجين قادرين علي مواجهة حياة ما بعد التخرج، قادرين علي تغيير ما حولهم للأفضل، يهدف القسم أيضا أن يتقن الطلاب اللغة الصينية، ويدركون كل من ثقافة الحضارة الصينية وآدابها وفكرها إدراكا واسعا.

منح صينية لطلاب قسم اللغة الصينية

لقسم اللغة الصينية العديد من المميزات كما أكدها موقع الكلية، ومن ضمنهم أن تمنح الصين منح دراسية لطلاب قسم اللغة الصينية للدراسة لمدة عام دراسي كامل في الصين، وتمنح أيضا فرصة السفر إليها للطلاب الذين يشاركون في المسابقات المنظمة بالتعاون كل من الصين والقسم، ويُنظم معسكر صيفي من كل عام لطلاب قسم اللغة الصينية الذي يُقام في إحدى المدن الصينية.

مجالات خريجي قسم اللغة الصينية

يهدف القسم إلي تخريج طلاب علي دراية تامة باللغة الصينية وآدابها، ويتم إمداد الطلاب بالحصيلة اللغوية اللازمة للعمل في شتي المجالات، وأيضا إعداد متخصصين في اللغة الصينية وآدابها قادرين علي سد احتياجات سوق العمل في المجالات المختلفة على المستوي الوطني والقومي والدولي.

يُمكن القسم الطلاب من فهم الثقافة الصينية والتفاعل معها، بالإضافة إلى نقل الثقافات العربية للصينية والعكس، وتتعدد مجالات العمل لخريجي قسم اللغة الصينية في جامعة الإسكندرية، فيمكن أن يحصلوا علي وظيفة معلم لغة صينية في أحدي المدارس، او محررين ومترجمين لغة صينية، ولهم الحق أيضا ف الالحاق بوظيفة مرشدين سياحيين، وغيرها.