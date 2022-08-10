شروط الالتحاق بقسم التاريخ في كلية الآداب جامعة الإسكندرية 2022

حددت كلية الآداب بجامعة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، شروط الالتحاق بقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية لطلاب الثانوية العامة، فهو من الأقسام غير المشروطة ولكن يقبل حسب الطاقة الاستيعابية للقسم، حيث يُرتب الطلاب تنازليًا حسب درجة مادة التاريخ في الثانوية العامة بالنسبة لطلاب شعبة الأدبي، وأما بالنسبة للشعبة العلمية فيرتب الطلاب تنازليًا حسب درجة المجموع الكلي بحيث لا يزيد عدد المقبولين من طلاب شعبة العلمي عن 50% من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالقسم.

المواد الدراسية بقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية

ويعد قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، أحد الأقسام الـ16 بالكلية، وموجود في المبنى القبلي بالدور الأول، ويهتم في السنة الدراسية الأولى بتزويد الطالب بمعلومات عن تاريخ الدول العربية ومداخل لعلم الآثار المصرية والإسلامية بالإضافة إلى دراسة بعض العصور التاريخية والأقاليم الجغرفية.

فرص عمل خريجين قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

يضم قسم التاريخ 3 شُعب وهي «شعبة عامة، شعبة الآثار المصرية، شعبة الآثار الإسلامية»، حيث يتخصص الطلبة الملتحقين بالقسم من السنة الدراسية الثانية، ويمكن للخريجين العمل في عدة مجالات في سوق العمل، ومنها:

1- العمل في مجال السياحة والإرشاد.

2- ️العمل في مجال البحث عن الآثار.

3- ️العمل في مجال ترميم المباني الأثرية.

4- العمل في مركز الدراسات التاريخية.

5- ️العمل في مجال التدريس.

6- ️العمل في المتاحف.