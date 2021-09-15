يعد قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، أحد أبرز أقسام الكلية العريقة التي أنشئت قبل إنشاء جامعة الإسكندرية، وهي أساس التعليم في عروس البحر الأبيض المتوسط، لذا تتجه أنظار عدد كبير من الطلاب إلى ذلك القسم أملا في تعلم الفنون المسرحية بمختلف أنواعها.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية شروط الالتحاق بقسم المسرح في كلية الآداب جامعة الإسكندرية والشُعب التي يجرى التخصص فيها بعد التحاق الطلاب الجدد بالقسم.

امتحان القبول في قسم المسرح بآداب الإسكندرية

أعلنت إدارة قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، أن القسم يقبل الطلاب الجدد المرشحين لكلية الآداب جامعة الإسكندرية للعام الدراسي 2021 - 2022 عبر امتحان القبول والذي سينعقد في 9 أكتوبر المقبل.

وأوضحت إدارة قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، في بيان رسمي، أن القسم لا يعقد دورات تأهيلية للقبول به بل يقوم كل متقدم بتحضير المطلوب منه في أداء امتحان القبول وفقا للشروط المعلنة.

شروط القبول في قسم المسرح بآداب الإسكندرية

- يقبل القسم الطلاب وفق تخصصات ومواهب محددة، أولها التمثيل، حيث يقوم المتقدم بتحضير «مونولوجين» أحدهما فصحى والآخر عامية بالإضافة إلى أي خبرات أو تجارب تمثيل قام بها المتقدم.

- الإخراج: يقدم المتقدم تصورا مكتوبا لإخراج مشهد مسرحي بالإضافة إلى أي خبرات إخراجية سابقة يقوم بعرضها شفهيا ويناقش فيها مع اللجنة.

- التأليف: ويناقش المتقدم في أهم المدارس في الكتابة المسرحية ومنطلقاتها، بالإضافة إلى أي تجارب كتابة سابقة له.

- النقد: يسأل المتقدم في أبرز النظريات النقدية في المسرح وأي تجارب نقدية سابقة له.

- السينوغرافيا والمالتيميديا: يرسل المتقدم تجارب إبداعية سابقة له في المجال ويناقش اللجنة فيها.

تخصصات قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

- التمثيل.

- الإخراج.

- التأليف.

- النقد.

- السينوغرافيا والمالتيميديا.