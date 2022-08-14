«أبرار» طفلة عمرها 12 عاما تُحفّظ القرآن للأطفال: «نفسي أبقى دكتورة»

تميزت منذ صغرها بصوتها العذب الرقيق الذي يلفت انتباه كل من يسمعها تقرأ القرآن الكريم أو تتلو الأناشيد أو الابتهالات المختلفة، فضلًا عن تحفيظها القرآن الكريم للأطفال وهي لم تتعد الـ12 عامًا، مما أدى إلى وجود حالة من الانبهار والحب لها في قرية كفر الشرفا الشرقي التابعة لمحافظة الغربية.

تقول منى بدر أحمد 36 سنة محفظة قرآن بقرية كفر الشرفا الشرقي بمحافظة الغربية، إنها بدأت تحفيظ ابنتها «أبرار» البالغة من العمر 12 سنة منذ صغرها حتى نجحت ابنتها في ختم القرآن الكريم في سن الـ10 سنوات وهي في الصف السادس الابتدائي.

وتابعت والدة أبرار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها اكتشفت موهبة ابنتها وهي في الصف الأول الابتدائي وبعد ذلك أصبحت تشارك في الندوات والاحتفالات الدينية في المدرسة وفي قريتها، مما أدى إلى اكتسابها شهرة واسعة داخل قريتها والقرى المجاورة.

أبرار تحفظ الأطفال القرآن مع والدتها

أكدت والدة أبرار، أن ابنتها تساعدها في تحفيظ الأطفال للقرآن الكريم وذلك بعد نجاحها في اختتامه في السنين الماضية، حيث باتت تعرف كيفية تحفيظ الأطفال القرآن، مشيرة إلى أن ابنتها حريصة على تحفيظ القرآن للأطفال بالتجويد مما جعل أهالي القرية يأتون بأطفالهم لتحفيظهم القرآن الكريم عندها، حتى أطلقوا عليها «المحفظة الصغيرة».

أبرار تتمنى دخول كلية الطب

وقالت أبرار طالبة في الصف الثاني الإعدادي بالأزهر الشريف، إن قلبها يتعلق بقراءة القرآن الكريم وقول الأناشيد والأدعية والابتهالات المختلفة، مؤكدة أن الفضل في هذا يعود إلى والدتها التي ساعدتها في حفظ القرآن الكريم منذ صغرها.

وتابعت «أبرار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تتمنى أن تتدخل كلية الطب بجامعة الأزهر لتسير على خطى شقيقتها الكبرى، كما تتمنى أن تصبح مبتهلة وقارئة للقرآن الكريم في السنوات المقبلة.