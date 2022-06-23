صوت ملائكي لـ«مريم» و«أسماء» في الإنشاد الديني: بنحلم بفرصة

صوتان من الجنة يبدعان في الإنشاد والتلاوة ويجعلان من يسمعهما في عالم آخر، «دويتو» مريم محمد السايس 17 سنة من قرية كمشيش، وأسماء أيمن جاد غنيم 17 سنة، من قرية زرقان، والقريتين تابعان لمركز تلا بمحافظة المنوفية، ويحلمان بالحصول على فرصة لتحقيق أحلامها.

صوت ملائكي في الإنشاد الديني

وقالت «أسماء» صاحبة الصوت الهادئ والرائع إن والدها رحمة الله عليه هو أول من اكتشف صوتها وأنها تتمنى أن تصبح منشدة لكي تلبي رغبة والدها، كما تتمنى أيضا أن تدخل كلية الطب وأن تصبح مثل الزهراء لايق التي تتخذها قدوة في الإنشاد الديني.

وتابعت ابنة المنوفية، أنها بدأت الإنشاد وهي في سن 10 سنوات ومنذ ذلك الحين وهي تخرج للحفلات المدرسية لتنشد فيها، مما لاقي إشادة واسعة لها من أهالي قرية زرقان، مؤكدة أن والدتها تشجعها أيضا على الإنشاد والابتهالات بمجرد أن بدأت واكتشفها والدها عندما كانت في الصف الخامس الابتدائي.

مريم: أتمني أن أصبح مثل الزهراء لائق

وقالت «مريم» ابنة قرية كمشيش بمركز تلا أنها بدأت الإنشاد وهي في الصف الرابع الابتدائي من خلال الحفلات التي كانت تنظمها المدارس حينها، مشيرة إلى أنها تحفظ القرآن وتحب تلاوته أيضا بجانب الأناشيد والأدعية الدينية التي لاقت ترحيبا كبيرا من أهالي قرية كمشيش بسبب صوتها المبدع.

وأكملت «مريم» أنها تتمنى أن تصبح مثل الزهراء لايق أيضا مع استكمال تعليمها الجامعي، موضحة أن والدتها ووالدها كانا دائما يساعدانها منذ أن اكتشفا صوتها الرائع في الأناشيد والأدعية الدينية وأيضا في قراءة القرآن الكريم.