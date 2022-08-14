كوريا الشمالية تنتقد «جوتيريش» بسبب تصريح نزع السلاح النووي

انتقدت وزارة كوريا الشمالية، اليوم، التعليق الأخير لأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن نزع السلاح النووي عن بيونجيانج، ووصفت هذه التصريحات بأنها تفتقر إلى الحياد والإنصاف، وفقا ما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

جوتيريش يعبر عن تأييده إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم، تصريحًا من نائب كيم سيون كيونج، نائب وزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية لكورية الشمالية، بأن الأمين العام للأمم المتحدة زار كوريا الجنوبية وصرح بأنه يعبر عن تأييده لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

انتقاد كيم سيون لتصريح الأمين العام للأمم المتحدة

وأعرب كيم سيون، عن أسفه إزاء تصريحات جوتيريش أنها تفتقر إلي العدالة والإنصاف وتتعارض مع التزاماته وواجباته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية شبه الجزيرة الكورية، وأضاف كيم سيون، أن تعليق الأمين العام للأمم المتحدة غير مقبول بالنسبة لكوريا الشمالية، وأشار إلي أن الأمين العام للأمم المتحدة يعلم بأن عبارة «إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل كامل»، تعد مطلبا من مطالب الولايات المتحدة وأتباعها، لن تقبلها بيونج يانج قطعا حتي هذه اللحظة.

وفي السياق ذاته، ذكر كيم سيون، أن جوتيريش يطالب بنزع السلاح من جانب واحد، وربما يدرك الأمين العام للأمم المتحدة أن بيونج يانج رفضتها تماما، مضيفا أنه يتعين علي جوتيريش توخي الحذر عند النطق بالكلمات الخطيرة

وقال مسؤولون في سيول، وواشنطن، إن كوريا الشمالية أجرت تجارب إطلاق عدد قياسي من الصواريخ هذا العام وأنها تستعد علي ما يبدو لاختبار سلاح نووي لأول مرة منذ عام 2017، وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي، وفقا ما ذكرته وكالة «رويترز».