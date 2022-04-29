عاجل.. عمدة كييف: مقتل شخص على الأقل في القصف الروسي خلال زيارة جوتيريش

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، عن مقتل شخص على الأقل جراء القصف الروسي على العاصمة خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

صدمة جوتيريش لاقتراب القصف من موقعه بكييف

وتعرضت العاصمة الأوكرانية، أمس، لقصف صاروخي روسي، استهدف مصنع أريتيوما للصواريخ في العاصمة، والذي تزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة.

ومن جانبه، كشف مصدر أممي، عن صدمة جوتيريش والفريق المرافق له، جراء تلك الضربة الصاروخية التي وقعت بالقرب منهم، بحسب «سكاي نيوز».