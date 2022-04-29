رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. عمدة كييف: مقتل شخص على الأقل في القصف الروسي خلال زيارة جوتيريش

صدمة الفريق الأممي جراء اقتراب القصف من موقعه

كتب:

إيمان رحيم
11:10 ص | الجمعة 29 أبريل 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، عن مقتل شخص على الأقل جراء القصف الروسي على العاصمة خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

صدمة جوتيريش لاقتراب القصف من موقعه بكييف

وتعرضت العاصمة الأوكرانية، أمس، لقصف صاروخي روسي، استهدف مصنع أريتيوما للصواريخ في العاصمة، والذي تزامن مع زيارة الأمين العام  للأمم المتحدة.

ومن جانبه، كشف مصدر أممي، عن صدمة جوتيريش والفريق المرافق له، جراء تلك الضربة الصاروخية التي وقعت بالقرب منهم، بحسب «سكاي نيوز».

اقرأ المزيد:

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. فيتو موسكو يوقف عمل منظمة الأمن الأوروبية

«جوتيريش» يلتقي زيلينسكي للمرة الأولى منذ بدء حرب روسيا وأوكرانيا

أمين الأمم المتحدة مصدوم بمدى قرب الضربة الصاروخية على كييف من مكانه

عاجل.. قصف روسي لـ 9 أهداف للجيش الأوكراني في خاركيف

روسيا تقصف كييف بالصواريخ تزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة
بقلم إيمان رحيم