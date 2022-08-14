جامعة عين شمس تعلن عن 8 برامج مبتكرة في كلية الألسن

أعلنت جامعة عين شمس، عن تقديم كلية الألسن 8 برامج مبتكرة متميزة تُطبق فيها معايير الجودة، وتعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية

وأضافت الجامعة في بيان لها، أنها تستهدف إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية وتكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومي والإقليمي والدولي، وإعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التي تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.

برامج كلية الألسن

-برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية.

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية.

- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية.

- برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية.

- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية.

- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية.

- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية.

- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية.

برامج تواكب متطلبات سوق العمل

وأكدت جامعة عين شمس، أنها حريصة على تقديم مجموعة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات التي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، موضحة أن هذه البرامج تمثل نموذجًا في التعليم يتبع بشكل رئيسي معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.