جامعة عين شمس: الزراعات الذكية تزيد الإنتاجية وترفع كفاءة المحصول

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد زراعة جامعة عين شمس، أهمية منظومة الزراعات الذكية وتطبيقها بمصر، ودورها الكبير في زيادة الإنتاجية، والكفاءة الخاصة بالمحصول والمنتجات الزراعية وحفظ الأمن الغذائي، موضحا أنّ عملية التوسع الرأسي في الزراعة، تعني زيادة الإنتاج من نفس وحدة المساحة المنزرعة عبر الزراعات الذكية، واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية.

التغيرات المناخية

وقال عميد زراعة جامعة عين شمس، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وجومانا ماهر، أنّ العالم يواجه مشكلة كبيرة الآن، وهي التغيرات المناخية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، وعلى الأمن الغذائي العالمي وليس المصري فقط، ومن هنا كان تحركت الدولة لعمل مشروعات قومية عملاقة، منها الإنتاج النباتي والحيواني.

الزراعة الذكية

وأضاف عميد زراعة جامعة عين شمس، أنّ الدولة تعمل بخطوات متسارعة في طريق الزراعة الذكية، وتعمل على ترشيد استهلاك المياه ومساعدة الفلاحين لمتابعة أراضيهم على مدار اليوم عبر تطبيق ذكي خاص بهم، إلى جانب برامج جديدة لمساعدتهم في مواجهة الآفات.