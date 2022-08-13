برامج جديدة بكلية الآداب جامعة عين شمس 2022.. تعرف على التفاصيل

أعلنت جامعة عين شمس، عن تفاصيل برامج كلية الآداب، موضحة أنها تقدم 4 برامج دراسية جديدة بمصروفات، وتتضمن برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية «جيوماتكس»، ويهدف إلى إعداد أخصائي متميز وذو كفاءة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية وتحليل الصور الفضائية والأعمال المساحية من خلال التدريب على أحدث البرمجيات المتخصصة والأجهزة المساحية.

فرص عمل برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية

وأضافت الجامعة في بيان لها، أن خريجي البرنامج يتمتعون بالعديد من فرص العمل في عدة مجالات، وهي أخصائي المساحة في الهيئة المصرية العامة للمساحة وشركات القطاع الخاص، أخصائي نظم معلومات جغرافية واستشعار عن بعد في وحدات نظم المعلومات الجغرافية في الهيئات والوزارات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وأخصائي تحليلات وبرمجة مكانية.

تفاصيل برنامج اللغة الهندية

كما تقدم كلية الآداب، برنامج اللغة الهندية ويهدف إلى دراسة وتعلم اللغة الهندية في مستويات القراءة والكتابة والترجمة بأنواعها في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى دراسة اللغة الأردية كلغة مساعدة لتوفير المجال لممارسة اللغة على مستوى الاستماع والمحادثة، والمساهمة في رفع مستوى خريجي البرنامج.

وأكدت كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن البرنامج يمنح الفرصة للطلاب للتدريب الصيفي في المؤسسات الصحفية ومراكز الترجمة المختلفة، والشركات الهندية الكبرى في مصر.

ملامح برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية

كما تقدم كلية الآداب برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية، ويتيح دراسة بنية المجتمع الإسرائيلي وفهم عمق المجتمع، وإعداد باحثين لديهم القدرة على وضع دراسات تحليلية شاملة لكل مرحلة مستجدة من خلال الترجمة والتحليل وتصنيف المعلومات.

كما تقدم الكلية، برنامج الدراسات الإنجليزية البينية الذي يوفر العديد من فرص العمل في المجالات المختلفة مثل الإعلام والإرشاد السياحي والتنمية البشرية والفنون المرئية وفن الضيافة.