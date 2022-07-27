جامعة عين شمس تفوز بمسابقة «كريفيتا» لاستخدام قشر جراد البحر في العلف

شاركت شركة «إكسون موبيل»، مصر في الدور النهائي من المسابقة السنوية التي تنظمها مؤسسة «إناكتس مصر»، بحضور 1200 طالب، وانتهت بفوز فريق جامعة عين شمس، عن مشروع «كريفيتا»، الرائد لاستخدام قشر جراد البحر وهو نوع من القشريات في مجالات متعددة منها علف الدواجن ومبيد حشري صديق للبيئة وأخرى.

اختيار الفريق الفائز بمشروعات ريادة أعمال

شارك في الدور التأهيلي لمسابقة إناكتس مصر السنوية يوم 18 يوليو 2022 فرق جامعية ممثلة لـ28 جامعة، والتي تهدف إلى اختيار 5 فرق للمشاركة في الدور النهائي لاختيار الفريق الفائز بمشروعات ريادة أعمال ذات الأثر الأكبر والمستدام في المجتمع، وذلك لتمثيل مصر على المستوى الدولي للتنافس على كأس العالم المنعقد في بورتوريكو نهاية شهر أكتوبر 2022.

وقال المهندس يوسف حافظ عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر، عن سعادته بالشباب المصري الذي يعمل في ريادة الأعمال للنهوض بالمجتمع، قائلاً: «نعتز بالمشاركة في هذه المسابقة كأعضاء لجنة التحكيم لإختيار الفريق الفائز ضمن خمسة فرق جميعها متميزة».

وأشاد حافظ بفريق جامعة عين شمس الفائز على المستوي المحلي، كما رحب بالتدريب السنوى الذي ترعاه شركة إكسون موبيل مصر والذي يساعد الفرق المشاركة على بناء كفاءات طلاب الفرق في عدة محاور أساسية لنجاح مشروعات ريادة الأعمال المجتمعية، وتشمل هذه المحاور اقتصاد السوق وريادة الأعمال ومهارات النجاح والابتكار وإدارة المشروعات.

نفتخر بالتعاون المستمر مع المؤسسة

وأثنى حافظ على التعاون مع مؤسسة إناكتس مصر على مدار إثنا عشر عاماً، مضيفًا: «نفتخر بالتعاون المستمر مع هذه المؤسسة الرائدة على مدار عدة سنوات متتالية عملنا معاً خلالها على تنمية قدرات الشباب والنهوض بالمشروعات الحرة وريادة الأعمال المجتمعية».

ومن جانبها، صرحت فاطمة سري، رئيسة مؤسسة إناكتس مصر والمديرة التنفيذية قائلة: «نفتخر بالتعاون المثمر مع شركة إكسون موبيل مصر والذي استمر منذ عام 2010، حيث نعتز بمشاركة موظفي الشركة بخبرتهم كأعضاء لجنة التحكيم حيث نعتبر هذه المسابقة أحد أهم الركائز الأساسية لأنشطة المؤسسة، كما نثمن الجهود المبذولة من جانب شركة إكسون موبيل مصر كشركة داعمة لأنشطة مؤسسة إناكتس مصر في العموم».