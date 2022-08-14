كثرت خلال الدقائق القليلة الماضية، عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام مصر المقاصة، في إطار لقاءات بطولة كأس مصر التي من المقرر إقامتها على أرضية ملعب استاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في القرير التالي، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام مصر المقاصة على هذا النحو:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم أمام مصر المقاصة

ويمكن لجمهور الناديين، متابعة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، من خلال تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لجميع المباريات بتحمل التردد التالي:

تردد قناة أون تايم سبورت 1

ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 1عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت

ووفق المتبع في تحميل القنوات بوجه عام، فإنه يتم تشغيل جهاز الريسيفر والدخول على القائمة الرئيسية واختيار الإعدادات أو setting، حسب لغة الجهاز، وسوف يطلب منك اختيار التثبيت ويفضل الضغط على التثبيت اليدوي.

وفي الخطوة التالية سيطلب من المستخدم تحديد القمر الصناعي، وفي تلك الحالة سيكون النايل سات، ثم بعد كذلك كتابة التردد الخاص بالقناة بوضع تردد من الترددات السابق ذكرها والانتظار للتحميل وتثبيتها على التليفزيون، وبالبحث عنها بين القنوات ستجدها على الرسيفر الخاص بك للاستمتاع بالبطولات المختلفة ومنها مباريات بطولة كأس مصر.