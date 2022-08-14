اليوم الفنان نعيم عيسى ضيفا في أولى حلقات الموسم الجديد لـ«واحد من الناس»

ينتظر الجمهور مساء اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس، عرض أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج واحد من الناس، مع الفنان نعيم عيسى، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء.

وسيكون ضيف أولى حلقات برنامج واحد من الناس هو الفنان نعيم عيسى الذي سيكشف خلال الحلقة عن كثير من التفاصيل والأسرار الخاصة بحياته الشخصية وكذلك أعماله الفنية التي سيعود بها بعد غياب.

الفنان نعيم عيسى ضيف واحد من الناس

وتم طرح البرومو الرسمي الخاص بحلقة الفنان نعيم عيسى عبر شاشة قناة الحياة، والتي تم تسجيلها في منزله بمدينة الإسكندرية، وتحدث خلال البرومو عن كواليس العمل مع الفنانة سهير البابلي في مسرحية ريا وسكينة، كما تحدث أيضا عن علاقته بالزعيم عادل إمام.

أعمال نعيم عيسى

يذكر أن الفنان نعيم عيسى كان قد شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، ومن بينها على صعيد السينما «فيلم السقا مات، وشيلني وأشيلك، وهروب، وأحلام الفتى الطائر، وصرخة بريء»، أما على صعيد المسرح فقدم عددا كبيرا من المسرحيات كان من بينها «شاهد مشافش حاجة، وريا وسكينة، والواد سيد الشغال، والغبي وأنا وفارس وبنى خيبان».

أما على صعيد الدراما فقدم الفنان نعيم عيسى عددا كبيرا من المسلسلات، من بينها «صابر ياعم صابر، وناس وناس، ومغامرات زكي الناصح، ورحلة أبو الوفا، وضمير أبلة حكمت»، وعن آخر المسلسلات كان مسلسل شارع عبد العزيز مع الفنان عمرو سعد.