نعيم عيسى: إسكندرية نستني حبايبي.. ومستعد أعمل أعمال بتحبوها

قال الفنان نعيم عيسى إنه يعشق مسرحية "ريا وسكينة"، ويحب دائما أن يشاهدها خاصة المشاهد التي ظهر فيها، مشيرا إلى أنه بعد أن سافر إلى الإسكندرية واستقر هناك شعر بأن الناس نسيته ونسيت أعماله، وبعدها فوجئ بابنه وهو يصوره أثناء مشاهدته أحد المشاهد التي ظهر بها في المسرحية، مشيرا إلى أنه شعر بفرح كبير عندما شهد التفاعل الكبير من الناس على الفيديو.

وأضاف "عيسى" خلال اتصال عبر الفيديوكنفرانس ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة cbc، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم: "إن شاء الله هسيب إسكندرية وأرجع القاهرة وأعملكوا أعمال بتحبوها أوي أوي، ومسرحية ريا وسكينة دي الناس كانت بتبقى مالية الكراسي من أول يوم لآخر يوم، حتى الآن الناس بتحب المسرحية لأنها فعلا حلوة وكان في مواقف كتير جمعتني بالفنانة شادية".

وتابع: "كان في حركة جميلة من الفنانة شادية، قالتلي متطولش في الحوار بتاعك على المسرح، زعلت بعدها، ولما هي لاقتني زعلت، جاتلي قالتلي أنت زعلت يا نعيم، قولتلها حد يزعل منك يا ست الكل ده أنتي على راسنا من فوق، وكانت الفنانة سهير البابلي بتزعل لما أقول لشادية يا ست الكل ومقولهاش، فبقيت أقولها يا ست الكل عشان متزعلش".