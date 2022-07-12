وفد الكنيسة الإنجيلية بالأقصر يحتفل بعيد الأضحى في مستشفى شفاء الأورمان

نظم وفد من الكنيسة الإنجيلية بالأقصر يومًا ترفيهيًا لأطفال مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك معهم، لإدخال البهجة والسعادة الى قلوبهم وتخفيفًا عنهم خلال تلقيهم العلاج.

حفل فني ومسرح عرائس

شملت فعاليات اليوم الترفيهي داخل المستشفى، إقامة حفل فني ومسرح عرائس، تفاعل معه الأطفال وسط حالة من الفرحة والبهجة مما كان له مردودًا إيجابيا في رفع الروح المعنوية لدى الأطفال ومرافقيهم.

إشادة بكفاءة أداء الكادر الطبي

وزار الوفد الأطفال داخل غرف تلقي العلاج، كما تفقد اقسام المستشفى للتعرف على طرق ومراحل العلاج التي يخضع لها المريض، وسط إشادة منهم بكفاءة الأداء من جانب الكادر الطبي في التعامل مع المرضى والحرص على التأهيل النفسي لهم خلال رحلتهم العلاجية.

رفع الروح المعنوية للأطفال

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، الشكر والتقدير لوفد الكنيسة، مؤكدًا أن الكنيسة الإنجيلية دايمًا تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لمرضى السرطان، وكوادرها عادة ما يترددون على المستشفى ويطلقون المبادرات لرفع الروح المعنوية لدى الأطفال ومساندتهم في مشوارهم العلاجي.

وفي وقت سابق، نظم مجموعة من الشباب بمحافظة الأقصر، يومًا ترفيهيًا بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالصعيد في طيبة شمال الأقصر، لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال من محاربي مرض السرطان.

حفل موسيقى شامل

تضمنت فعاليات اليوم الترفيهي إقامة حفل موسيقي شاملًا أغاني الأطفال والذي تفاعل مع المرضى الصغار بحماس أضفى أجواء من الأمل والتفاؤل فيما بينهم وذويهم أيضا، كما اشتمل الحفل على الرقص بالتنورة ذات الألوان الزاهية وسط فرحة الأطفال.