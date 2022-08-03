محافظ الغربية يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه وفد من رهبان الكنيسة الكاثوليكية برئاسة الأب صموئيل جرجس راعي كنيسة القديس بطرس للأقباط الكاثوليك بطنطا، لمناقشة سبل التعاون بين المحافظة والكنيسة، على هامش زيارتهم الميدانية لعدد من المواقع داخل المحافظة.

أهمية الموقع الجغرافي للمحافظة وتاريخها

خلال اللقاء، أكد محافظ الغربية أن المساواة وعدم التمييز هو شعار الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا فرق بين مسلم ومسيحي فكلنا واحد على أرض مصر، مضيفا أن إحياء قيم الحب والتسامح والتعايش واحترام الآخر هو واجب ديني دعت إليه الديانات وأوجبته نصوصها، فهي قيم عليا وضرورة إنسانية أصيلة، فلا تنشأ حضارة ولا يتقدم البشر إلا في ظل الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي فيما بينهم.

وأوضح الرهبان، أن اختيارهم محافظة الغربية كمحطة للمسيرة الفرنسيسكانية وتعريف الشباب الفرنسيسكاني بها، جاء نتيجة أهمية الموقع الجغرافي للمحافظة وتاريخها ومعالمها وأيضا إلى جانب النهضة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات خلال الأعوام الماضية.

المشاركة المجتمعية في مجالات التعليم والصحة

وأعرب الآباء الفرنسيسكان عن رغبتهم في المشاركة المجتمعية مع محافظة الغربية، وذلك في مجالات التعليم والصحة والثقافة وأيضا تبادل الخبرات بما لهم من باع في تلك المجالات، إلى جانب التعاون المشترك بين المحافظة والمركز الثقافي الفرنسيسكاني لإقامة عدد من الفعاليات والمحاضرات واللقاءات لرفع الوعي لدى الشباب.