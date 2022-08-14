الداخلية: إصابة ضابطين و3 أفراد من الحماية المدنية في حريق كنيسة إمبابة

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تبلغ للأجهزة الأمنية في حوالي الساعة 9 صباح اليوم، بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

الداخلية: الحريق نشب في تكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة

وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية، أن الحريق نشب بتكييف في الدور الثاني بمبنى الكنيسة، الذي يضم عددًا من قاعات الدروس، نتيجة خلل كهربائي وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان، كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات، ويجري حاليًا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.