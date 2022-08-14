كردون أمني حول حريق كنيسة إمبابة والتحفظ على كاميرات المراقبة

فرضت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، كردونا أمنيا بمحيط الكنيسة التي نشب بها حريق في منطقة إمبابة، وذلك للتمكن من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات من المواطنين، بعد أن أسفر عن مصرع شخص كان متواجد داخل الكنيسة وعدد كبير من الإصابات.

كما أمرت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة حول مكان الحريق.

مصرع شخص

ونشب حريق هائل، اليوم الأحد، في كنيسة بمنطقة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، الذي أسفر عن مصرع شخص.

الدفع بسيارات الإطفاء

وكانت بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن، واللواء علاء فتحى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة إمبابة، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية بنشوب حريق هائل داخل كنيسة بمنطقة إمبابة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وجرى نقل المتوفى إلى المشرحة لحين تسليمه لذويه والانتهاء من الإجراءات القانونية.

وعلى الفور وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجار السيطرة على الحريق.