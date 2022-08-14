مدبولي يعزي أسر ضحايا كنيسة إمبابة: نتابع جهود الرعاية الصحية للمصابين

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، الذي وقع اليوم في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

حريق كنيسة إمبابة

وتابع رئيس الوزراء جهود مختلف الجهات في إطار تقديم أوجه الرعاية الصحية لمصابي الحادث، وتوفير سبل الرعاية والدعم لهم، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مدبولي، وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا الذين وافتهم المنية في إحدى دور العبادة، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.