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مدبولي يعزي أسر ضحايا كنيسة إمبابة: نتابع جهود الرعاية الصحية للمصابين

كتب:

محمد مجدي
12:43 م | الأحد 14 أغسطس 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، الذي وقع اليوم في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

حريق كنيسة إمبابة

وتابع رئيس الوزراء جهود مختلف الجهات في إطار تقديم أوجه الرعاية الصحية لمصابي الحادث، وتوفير سبل الرعاية والدعم لهم، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مدبولي، وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا الذين وافتهم المنية في إحدى دور العبادة، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.