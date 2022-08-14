«الإنجيلية» تعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة إمبابة: نصلي لأجل المصابين

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، ضحايا حريق كنيسة أبي سيفين بإمبابة، الذي وقع صباح اليوم الأحد، قائلا: «نصلي أن يمنح الله عزاءً وصبرًا لشعب الكنيسة في إمبابة، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل».

حريق كنيسة إمبابة

وتقدّم رئيس الإنجيلية، بخالص العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قائلا: «تألمنا كثيرًا لسماع خبر حادث حريق كنيسة أبي سيفين بامبابة، ونتقدم بخالص العزاء للذين انتقلوا من شعب الكنيسة، ونصلي أن يمنحكم الرب وشعب الكنيسة والمصريين التعزية والسلام، والشفاء العاجل لجميع المصابين».