رئيس مجلس الشيوخ يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة إمبابة

أصدر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، بيانا بشأن حادث كنيسة إمبابة، الذي وقع صباح اليوم الأحد.

رئيس الشيوخ: تابعت بأسى حريق الكنيسة

وجاء نص البيان على النحو التالي: «تابعت كما تابع الشعب المصري بكل الأسى تطورات حادث الحريق المرير الذى ألم بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة صباح اليوم، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء».

رئيس مجلس الشيوخ يعزي البابا تواضروس

وأضاف: «وإذ أتقدم بالأصالة عن نفسى وعن أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التعازي وصادق المواساة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولأسر الضحايا، داعين المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وطنًا وشعبًا».