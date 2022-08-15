مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15-8-2022 في محافظات مصر

كشفت هيئة المساحة المصرية عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين، والتي قد تزداد دقيقة أو تقل أخرى حسب المنطقة الجغرافية حيث تشهد المناطق تغيرات طفيفة في مواعيد الفروض الخمس نتيجة تغير حركة الشمس.

واليوم الإثنين 15 أغسطس، تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:47 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:58ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:35 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:58 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:50 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:05 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:43 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:43 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:08 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

موعد أذان الفجر الساعة 3:43 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:54 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:31 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:44 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:35 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:35 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:00 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر الساعة 3:56 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 11:53 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:22 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:40 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

موعد أذان الفجر الساعة 3:56 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:36 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:37 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:58 مساءً.