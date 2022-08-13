مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-8-2022 في محافظات مصر

الصلاة فرض على المسلمين كما أمرهم الله تعالى بها وشدد على أدائها في أوقاتها المحددة، لذا يهتم العديد من المسلمين بالبحث عن مواقيت الصلاة في مختلف المدن والمحافظات.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم السبت 13 أغسطس، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:45 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:37 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:01 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:48 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:05 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:43 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:45 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:10 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

موعد أذان الفجر الساعة 3:41 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:55 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:33 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:42 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:36 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:37 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر الساعة 3:55 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 11:54 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:24 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:42 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

موعد أذان الفجر الساعة 3:54 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:35 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:38 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:59 مساءً.