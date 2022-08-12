مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-8-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة من أبرز الأشياء التي يتم البحث عليها عبر محركات البحث المختلفة، حيث يهتم المواطنون بمتابعة المواعيد في كل محافظة لأداء الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في مواعيدها المحددة.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الجمعة 12 أغسطس، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 3:45 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:39 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:47 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:05 مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:44 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:46 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:12 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 3:46 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 06:39 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 3:42 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:36 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:38 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر الساعة 3:54 صباحًا

موعد أذان الظهر الساعة 11:54 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:24 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

موعد أذان الفجر الساعة 3:53 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:36 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:38 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:00 مساءً.