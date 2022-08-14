التحالف الوطني وحياة كريمة يعزيان ضحايا الكنيسة ويقدمان الدعم لأسرهم

نعت مؤسسة حياة كريمة ضحايا حريق كنيسة أبو سفين بمنطقة إمبابة، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العديد، كما أكدت المؤسسة في بيان لها، عن تقديمها كل أنواع الدعم لضحايا ومصابي الحادث الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

كما تقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص العزاء في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة، موضحا في بيان له أنه قد بدأ بتقديم الدعم اللازم للمصابين بتحريك فرق طبية متخصصة من القطاع الطبي لمؤسسة أهل مصر للإطمئنان على المصابين والتنسيق مع مستشفيات الصحة في حال الاحتياج الى التبرع بالدم او تعزيز الخدمات المقدمة لهم هذا بالاضافة الى تقديم الدعم الى أسر المتوفين .

ويشار الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قدم التعازي البابا تواضروس الثاني في وفاة عدد من ابناء كنيسة أبو سيفين بامبابة.