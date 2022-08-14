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وفد من الكونجرس الأمريكي يستعد لزيارة تايوان بعد أسبوعين من «رحلة بيلوسي»

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سحر المكاوى
02:56 م | الأحد 14 أغسطس 2022
السواحل التايوانية

السواحل التايوانية

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل، أن وفدًا من الكونجرس الأمريكي يبدأ زيارة إلى تايوان.

وتأتى زيارة وفد الكونجرس الأمريكى لتايوان، بعد نحو أسبوعين من زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسي لتايوان. 

زيارة بيلوسي لتايوان 

وأثارت زيارة بيلوسي لتايوان توترات شديدة بين الصين وأمريكا، حيث تعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، وحذرت بكين حينها من التدخل في شؤونها الداخلية.

كما حذر الرئيس الصينى نظيره الأمريكي خلال اتصال هاتفى قبل بدء زيارة بيلوسي لتايوان من إتمام الزيارة  ومن التدخل في شؤون الصين.

توترات بين أمريكا والصين

وأجرت الصين عدة مناورات عسكرية بالقرب من تايوان، معلنة استعداد الجيش الصيني للرد على أي تدخل في شؤون الصين.

ويشار إلى أن 11 طائرة عسكرية صينية اخترقت أجواء تايوان اليوم الأحد.

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بقلم سحر المكاوى