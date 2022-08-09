سفن صينية تحاول تجاوز الحدود البحرية في «مضيق تايوان»

حاولت ‏سفن صينية، تجاوز الحدود البحرية في مضيق تايوان، وقالت السلطات التايوانية، إن عدة سفن صينية واصلت مناورات عسكرية قبالة السواحل الشرقية للجزيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية الإخبارية».

وكان‏ وزير تايواني، أشار في وقت سابق، إلى أن بكين تحاول استخدام زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي، نانسي بيلوسي، ذريعة لتبرير مناوراتها العسكرية.

تايبيه: التدريبات العسكرية الصينية انتهاك للقانون الدولي

وأوضحت وزارة ‏الخارجية التايوانية، أن الصين تستخدم المناورات للإعداد للغزو، مشيرة إلى أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان انتهاك للقانون الدولي.

وكان وزير الخارجية التايواني، «جوزيف وو»، أكد في قوت سابق، أن بكين تستخدم المناورات الجوية والبحرية حول الجزيرة لتغيير الوضع القائم في منطقة المحيطين الهندي والأطلسي.

وأضاف «وو»، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة «تايبيه»، أن بكين استخدمت المناورات وخططها العسكرية للإعداد لغزو بلاده، مشيرا إلى أن نية الصين الحقيقية هي تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان والمنطقة بأكملها.

وزير الخارجية التايواني: الديمقراطية لن تخضع لترهيب الاستبداد

وتابع «وو»، قائلا، إن مناورات الصين، أعاقت أحد أكثر طرق الشحن البحري ازدحاما في العالم، مجددا إدانته بلاده للتدريبات الصينية.

وأوضح الوزير التايواني، أن الصين تجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق وإطلاق صواريخ، وحملة تضليل وضغط اقتصادي وهجمات إلكترونية، بهدف إضعاف الروح المعنوية في تايوان.

وقدم وزير الخارجية التايواني، شكره لحلفاء تايوان الغربيين لوقوفهم في وجه الصين، مضيفا ان الأمر يبعث أيضا برسالة واضحة إلى العالم بأن الديمقراطية لن تخضع لترهيب الاستبداد.