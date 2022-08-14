تأجيل محاكمة 20 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية إلى 18 سبتمبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة الإخوانيين محمود حسين، مدحت الحداد و18 متهمًا آخرين، من بينهم 7 متهمين محبوسين، في قضية الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال إلى الخارج، لـ18 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.

الانضمام لجماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7449 لسنة 2022، قيام المتهمين في الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، بتولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لها مع العلم بأغراض الجماعة التخريبية.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين انضموا للجماعة الإرهابية بهدف تهريب الأموال إلى الخارج، فضلا عن حيازة كمية من الأوراق المطبوعة والتي تحرض على الدولة والأعمال التخريبية.