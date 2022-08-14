الرئيس الفلسطيني يعزي مصر في ضحايا حريق كنيسة إمبابة: نشارككم الحزن

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، برقية تعزية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا الحريق الذي اندلع في كنيسة أبوسيفين بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين من الأبرياء.

فلسطين تعزي مصر في ضحايا حريق كنيسة إمبابة

ووفقا لوكالة أنباء «وفا» الفلسطينية، قال الرئيس الفلسطيني في البرقية: «نشارككم الحزن بهذا المصاب الأليم، ونتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم وشعبكم الشقيق، ولعائلات الضحايا، بأسمى عبارات التعازي القلبية».

حريق كنيسة إمبابة

وأضاف : «باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، سائلا المولى عزوجل أن يمن على الضحايا بواسع رحمته، وعلى المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهمكم وشعبكم وذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء».