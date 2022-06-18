مصر تدعو الرئيس الفلسطيني لحضور قمة قادة العالم للتغير المناخي

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم،، السفير طارق طايل رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في رام الله، حيث قام السفير المصري بتسليم الدعوة الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس محمود عباس للمشاركة في مؤتمر قمة قادة العالم للتغير المناخي، والمقرر عقدها بشرم الشيخ يوميّ 7 و8 نوفمبر 2022، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية.

الرئيس عباس يرسل تحياته للرئيس عبدالفتاح السيسي

وحمّل الرئيس عباس السفير المصري تحياته وتقديره للرئيس السيسي، كما رحب بهذه الدعوة الكريمة، مؤكدًا الحرص على تلبيتها، كما أشاد الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيزها، بما يخدم العلاقات الأخوية المشتركة، وكذلك القضايا العربية.

السفير المصري يؤكد الأولوية التي توليها القاهرة للقضية الفلسطينية

من جانبه، أكد السفير طايل الأولوية التي توليها القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، وإنفاذ حل الدولتين القائم على مبادئ الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما استعرض طايل الجهود المصرية في عدد من الملفات الرئيسية بما ذلك جهود إحياء عملية السلام، وكذلك الجهود المتعلقة بالتهدئة في الأراضي الفلسطينية.

السفير المصري يتناول مع الرئيس عباس إعادة الإعمار بقطاع غزة

وتناول كذلك مع الرئيس الفلسطيني المسائل المتعلقة بالتعاون في عملية إعادة الإعمار بقطاع غزة، التي تستهدف تخفيف الأعباء التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون من أهل القطاع.