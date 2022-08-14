إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق «الضبعة - القاهرة»

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق محور «الضبعة - القاهرة» الإقليمي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في حادث الضبعة

واستقبل مستشفى العلمين التخصصي، اليوم الأحد، جميع مصابي حادث طريق الضبعة، وهم «حسن فوزي عبده»، 33 سنة، من الغربية، مصاب باشتباه كسر في الساق اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، و«محمد عبدالحليم سعد»، 39 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و«يوسف محمود عبدالظاهر»، 14 سنة، من الفيوم، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و«أحمد محمود محمد»، 23 سنة، من الفيوم، مصاب بكدمة في الظهر وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، و«أحمد عبدالنبي عبدالظاهر»، 22 سنة، من الفيوم، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجاري استكمال الفحوصات الطبية لهم.

الشرطة تفحص أسباب الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق الضبعة إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.